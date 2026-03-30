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Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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30.03.2026 14:39:20

EU seeks new strategy as Sahel instability deepens

Following the 2022-2023 coups in Mali, Niger, and Burkina Faso, the junta regimes turned to Russia, China, and even the US. Now, the EU wants to invest more in West Africa's security and growth to forge closer ties.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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