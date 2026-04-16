Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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16.04.2026 14:47:00
EU-Vorschlag: Google soll Such- und Gemini-Daten rausrücken
Die Europäische Kommission hat Google Vorschläge übersandt, wie das Suchangebot wettbewerbsrechtskompatibler werden soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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