Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Mittag Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Freitag agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,18 Prozent fester bei 4 983,07 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,255 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,015 Prozent auf 4 974,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 974,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 4 985,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 970,59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,60 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 08.02.2024, bei 4 710,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 523,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 08.03.2023, mit 4 288,45 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,42 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 985,59 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Ferrari (+ 1,60 Prozent auf 386,98 EUR), Allianz (+ 0,78 Prozent auf 258,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,78 Prozent auf 439,60 EUR), BMW (+ 0,69 Prozent auf 107,70 EUR) und Eni (+ 0,67 Prozent auf 14,73 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,79 Prozent auf 38,65 EUR), Bayer (-1,44 Prozent auf 26,03 EUR), Deutsche Telekom (-1,13 Prozent auf 21,83 EUR), UniCredit (-0,98 Prozent auf 31,02 EUR) und Deutsche Börse (-0,44 Prozent auf 191,55 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 424 293 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 415,356 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,41 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at