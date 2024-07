Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mit Gewinnen

Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag.

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,85 Prozent höher bei 4 852,16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,140 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,009 Prozent auf 4 810,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 811,28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 855,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 810,20 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,393 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.06.2024, bei 4 915,94 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 26.04.2024, mit 5 006,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 346,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 3,02 Prozent auf 14,53 EUR), Infineon (+ 1,44 Prozent auf 30,92 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,10 Prozent auf 130,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,76 Prozent auf 105,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 452,40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil BASF (-2,70 Prozent auf 43,56 EUR), Stellantis (-1,95 Prozent auf 16,33 EUR), Bayer (-0,44 Prozent auf 27,41 EUR), UniCredit (-0,41 Prozent auf 38,03 EUR) und Deutsche Telekom (-0,17 Prozent auf 24,17 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 weist die BASF-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 330 448 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 329,400 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,50 zu Buche schlagen. Mit 9,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at