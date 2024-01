EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Inditex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Inditex-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,15 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,241 Inditex-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 451,24 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Anteils am 03.01.2024 auf 37,95 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 451,24 EUR, was einer positiven Performance von 45,12 Prozent entspricht.

Inditex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 121,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at