Lukrativer Inditex-Einstieg? 20.11.2025 10:04:01

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Inditex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Inditex-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,24 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 367,107 Inditex-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2025 17 375,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,33 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 17 375,18 EUR, was einer positiven Performance von 73,75 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Inditex einen Börsenwert von 145,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

