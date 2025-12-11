EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inditex-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Inditex-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Inditex-Aktie bei 24,48 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 408,497 Inditex-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 344,77 EUR, da sich der Wert einer Inditex-Aktie am 10.12.2025 auf 54,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 123,45 Prozent mehr wert.

Inditex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 169,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at