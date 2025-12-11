Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Inditex-Anlage unter der Lupe
|
11.12.2025 10:03:31
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Inditex-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Inditex-Aktie bei 24,48 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 408,497 Inditex-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 344,77 EUR, da sich der Wert einer Inditex-Aktie am 10.12.2025 auf 54,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 123,45 Prozent mehr wert.
Inditex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 169,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
|
04.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house (Financial Times)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Unverändert - Inditex haussieren - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25
|Inditex-Aktie sehr stark: Zara-Mutter überzeugt mit Ergebnis (Dow Jones)
|
03.12.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Inditex gesucht - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25
|ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Aktie zieht kräftig an (dpa-AFX)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Boss und Inditex mit starken Kursbewegungen (Dow Jones)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen
|09.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|55,22
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.