WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 52 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Textilhändlers sei stark gewesen und habe gezeigt, dass das erste Halbjahr lediglich einmalig aus einem Mix aus schlechtem Wetter und nicht ganz perfekter Mode belastet gewesen sei, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstagabend. Der Konzern sei damit wieder auf einer Spitzenposition in der Branche, und nun stünden die Zeichen auch für 2026 gut./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,86 €
|
Abst. Kursziel*:
9,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,21%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
