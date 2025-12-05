Inditex Aktie

54,94EUR 0,12EUR 0,22%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

05.12.2025 10:36:31

Inditex Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 52 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Textilhändlers sei stark gewesen und habe gezeigt, dass das erste Halbjahr lediglich einmalig aus einem Mix aus schlechtem Wetter und nicht ganz perfekter Mode belastet gewesen sei, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstagabend. Der Konzern sei damit wieder auf einer Spitzenposition in der Branche, und nun stünden die Zeichen auch für 2026 gut./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,86 € 		Abst. Kursziel*:
9,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,21%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten