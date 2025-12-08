EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingebracht

Am 08.12.2024 wurde die Prosus-Aktie via Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Prosus-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,22 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 248,633 Prosus-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 958,73 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 05.12.2025 auf 52,12 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,59 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Prosus belief sich zuletzt auf 113,85 Mrd. Euro. Das Prosus-Papier wurde am 11.09.2019 an der Börse ASX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Prosus-Papiers lag damals bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at