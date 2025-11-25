Prosus Aktie

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

25.11.2025 13:13:33

Prosus Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus nach einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Botschaften der Technologie-Holding seien zuversichtlich gewesen, mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wolle das Unternehmen das Tempo bei den Aktienrückkäufen weiter drosseln./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
54,71 € 		Abst. Kursziel*:
35,26%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,02%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

