Prosus Aktie
|55,63EUR
|0,18EUR
|0,32%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus nach einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Botschaften der Technologie-Holding seien zuversichtlich gewesen, mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wolle das Unternehmen das Tempo bei den Aktienrückkäufen weiter drosseln./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
54,71 €
|
Abst. Kursziel*:
35,26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,02%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
