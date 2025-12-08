Prosus Aktie

51,74EUR -0,73EUR -1,39%
Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

08.12.2025 12:51:27

Prosus Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 66,80 auf 71,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu der Beteiligungsgesellschaft auf leichte Anpassungen, was Aktienrückkäufe und die Kapitalverwendung betrifft. Außerdem hob er kurzfristige Unsicherheiten bei Beteiligungen abseits des Internetkonzerns Tencent hervor, insbesondere im Essenslieferbereich. Mittel- bis langfristig blieben Prosus und der Mutterkonzern Naspers jedoch sehr attraktive Anlagemöglichkeiten./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 22:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
71,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51,89 € 		Abst. Kursziel*:
37,79%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
51,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,19%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

