Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Profitable Prosus-Investition?
|
24.11.2025 10:04:16
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 5 Jahren verdient
Am 24.11.2020 wurden Prosus-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42,47 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Prosus-Aktie investiert hat, hat nun 2,355 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.11.2025 auf 56,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,33 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,33 Prozent.
Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123,86 Mrd. Euro. Prosus-Papiere wurden am 11.09.2019 zum ersten Mal an der Börse ASX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Prosus-Papiers lag damals bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Prosus N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu Prosus N.V.mehr Analysen
|20.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|55,30
|-3,32%