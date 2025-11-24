Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

Profitable Prosus-Investition? 24.11.2025 10:04:16

EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Prosus-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 24.11.2020 wurden Prosus-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42,47 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Prosus-Aktie investiert hat, hat nun 2,355 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.11.2025 auf 56,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,33 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,33 Prozent.

Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123,86 Mrd. Euro. Prosus-Papiere wurden am 11.09.2019 zum ersten Mal an der Börse ASX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Prosus-Papiers lag damals bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

20.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Prosus Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Prosus Buy Deutsche Bank AG
Prosus N.V. 55,30 -3,32% Prosus N.V.

09:41 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
