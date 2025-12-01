Prosus Aktie
|53,81EUR
|-0,13EUR
|-0,24%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Internet-Beteiligungsgesellschaft. Für 2026 senkte er zwar etwas seine Schätzungen wegen der Trends bei der Beteiligung Just Eat Takeaway und verstärkter KI-Invesitionen. Sein Bewertungszeitraum orientiert sich nun aber an der Zeit bis 2028./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53,54 €
|
Abst. Kursziel*:
47,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,81%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.mehr Nachrichten
|
24.11.25
|Prosus verzeichnet höhere Gewinne - Aktie dennoch schwächer (dpa-AFX)
|
24.11.25
|ROUNDUP: Internet-Holding Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr (dpa-AFX)
|
24.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.11.25
|WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung (dpa-AFX)
|
17.11.25
|Prosus-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn gesteigert (dpa-AFX)
|
17.11.25
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero (dpa-AFX)
|
10.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Prosus N.V.mehr Analysen
|18:29
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|18:29
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|18:29
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|53,81
|-0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:29
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:17
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|16:14
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|16:11
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15:16
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|12:01
|K+S Buy
|Warburg Research
|11:42
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:41
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:40
|easyJet Buy
|UBS AG
|10:37
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:28
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:15
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:08
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK