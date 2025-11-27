Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus nach Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte der Tech-fokussierten Beteiligungsgesellschaft am Mittwochnachmittag ein ermutigendes Geschäftshalbjahr. Das Unternehmen erziele profitables Wachstum. Die Zukaufstrategie und optimierte Aktienrückkäufe seien eine sinnvolle Strategie. Der Unsicherheiten bezüglich einer Reduzierung der Beteiligung an Delivery Hero und der Umsetzung der Übernahme von Just Eat Takeaway sei er sich bewusst./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Prosus N.V.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
54,04 €
Abst. Kursziel*:
48,04%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
54,19 €
Abst. Kursziel aktuell:
47,63%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
24.11.25
|Prosus verzeichnet höhere Gewinne - Aktie dennoch schwächer (dpa-AFX)
24.11.25
|ROUNDUP: Internet-Holding Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr (dpa-AFX)
24.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
17.11.25
|WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung (dpa-AFX)
17.11.25
|Prosus-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn gesteigert (dpa-AFX)
17.11.25
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
13.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero (dpa-AFX)
10.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Prosus N.V.
|10:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
