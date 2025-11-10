SAFRAN Aktie

Hochrechnung 10.11.2025 10:03:57

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.11.2024 wurden SAFRAN-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen SAFRAN-Anteile letztlich bei 219,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 45,496 SAFRAN-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.11.2025 13 698,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 301,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,99 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für SAFRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 126,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

10.11.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 SAFRAN Kaufen DZ BANK
29.10.25 SAFRAN Neutral UBS AG
27.10.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
