SAFRAN Aktie
|304,20EUR
|-0,40EUR
|-0,13%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran von 332 auf 349 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Robert Czerwensky verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Rüstungskonzern mit der Vorlage seiner Umsatzzahlen den Ausblick angehoben habe. Der bessere Ausblick sei ein Zeichen der Stärke, da auch erwartete Zusatzkosten aus den US-Zöllen berücksichtigt worden seien. Er habe nun seine Schätzungen erhöht./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
304,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
304,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
