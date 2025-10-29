SAFRAN Aktie
|303,70EUR
|-0,90EUR
|-0,30%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 315 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten weniger Zulieferprobleme als einige Wettbewerber, schrieb Ian Douglas-Pennant am Dienstagnachmittag im Nachgang des starken Quartalsberichts./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
315,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
302,40 €
|
Abst. Kursziel*:
4,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
303,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,72%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
