SAFRAN Aktie

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

SAFRAN-Investition 03.11.2025 10:04:18

EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

SAFRAN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der SAFRAN-Aktie betrug an diesem Tag 67,79 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SAFRAN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,751 SAFRAN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.10.2025 gerechnet (307,90 EUR), wäre das Investment nun 4 541,97 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 354,20 Prozent.

Insgesamt war SAFRAN zuletzt 129,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

