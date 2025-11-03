EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

SAFRAN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der SAFRAN-Aktie betrug an diesem Tag 67,79 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SAFRAN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,751 SAFRAN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.10.2025 gerechnet (307,90 EUR), wäre das Investment nun 4 541,97 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 354,20 Prozent.

Insgesamt war SAFRAN zuletzt 129,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at