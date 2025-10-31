EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Iberdrola Aktie
Vor 10 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,03 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 198,648 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Iberdrola SA-Papiere wären am 30.10.2025 3 488,25 EUR wert, da der Schlussstand 17,56 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 248,83 Prozent zugenommen.
Iberdrola SA war somit zuletzt am Markt 113,80 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
