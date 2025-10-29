Iberdrola Aktie

17,63EUR 0,07EUR 0,40%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

29.10.2025 12:30:31

Iberdrola SA Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Neunmonatszahlen der Spanier seien stark, schrieb James Brand in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
14,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17,67 € 		Abst. Kursziel*:
-17,92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,73%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

