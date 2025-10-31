Iberdrola Aktie

17,63EUR 0,03EUR 0,17%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

31.10.2025 12:12:32

Iberdrola SA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 19 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale verdichteten sich, dass die Markterwartungen an die Spanier zu niedrig sein dürften, Alberto Gandolfi am Freitag angesichts der jüngsten Prognoseerhöhung./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
19,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,64 € 		Abst. Kursziel*:
10,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,61%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

