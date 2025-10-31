Iberdrola Aktie
|17,63EUR
|0,03EUR
|0,17%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 19 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale verdichteten sich, dass die Markterwartungen an die Spanier zu niedrig sein dürften, Alberto Gandolfi am Freitag angesichts der jüngsten Prognoseerhöhung./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
19,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,64 €
|
Abst. Kursziel*:
10,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,61%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-