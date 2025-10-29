Iberdrola Aktie
|17,63EUR
|0,07EUR
|0,40%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
28.10.2025 09:25:40
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 14,90 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Javier Garrido attestierte den Spaniern am Dienstag nach dem Bericht ein starkes drittes Quartal. Auch die Prognoseerhöhung dürfte die Versorgeraktie nach ihrem guten Lauf noch weiter antreiben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,46%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
