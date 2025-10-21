Iberdrola Aktie

17,10EUR 0,03EUR 0,18%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

21.10.2025 19:34:24

Iberdrola SA Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Javier Garrido rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem starken Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers. Allerdings könnte es nach der Bekanntgabe zu Gewinnmitnahmen kommen, da die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt habe, schrieb er./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14,90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
17,10 € 		Abst. Kursziel*:
-12,89%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,84%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SAmehr Nachrichten

Analysen zu Iberdrola SAmehr Analysen

19:34 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
29.09.25 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 17,10 0,18% Iberdrola SA

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

