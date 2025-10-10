Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Investmentbeispiel
|
10.10.2025 10:04:03
EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,53 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, befänden sich nun 73,910 Iberdrola SA-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2025 gerechnet (16,50 EUR), wäre das Investment nun 1 219,51 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 21,95 Prozent.
Der Iberdrola SA-Wert an der Börse wurde auf 106,41 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|16,64
|0,60%
