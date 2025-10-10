Iberdrola Aktie

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

Investmentbeispiel 10.10.2025 10:04:03

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Iberdrola SA-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,53 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, befänden sich nun 73,910 Iberdrola SA-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2025 gerechnet (16,50 EUR), wäre das Investment nun 1 219,51 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 21,95 Prozent.

Der Iberdrola SA-Wert an der Börse wurde auf 106,41 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

09.10.25 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
29.09.25 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 16,64 0,60% Iberdrola SA

Freundlicher Wochenschluss für den ATX -- DAX leicht positiv -- Börsen in Fernost mit Abgaben
Während der heimische Leitindex im Verlauf leicht zulegen kann, tendiert auch der DAX am Freitag etwas höher. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

