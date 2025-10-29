Iberdrola Aktie
|17,63EUR
|0,07EUR
|0,40%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 17,30 auf 19,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aufgehellte Ausblick der Spanier ebne den Weg für die Ziele für 2028, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Dienstagabend in einem Resümee zum Quartalsbericht des Versorgers./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,56 €
|
Abst. Kursziel*:
10,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,07%
|
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
|
KGV*:
-
