Iberdrola Aktie
|17,07EUR
|-0,01EUR
|-0,06%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Iberdrola mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Ende Oktober anstehenden Zahlen des Versorgers sollten ein weiteres starkes Quartal belegen, schrieb James Brand in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er sieht zudem Spielraum für eine Erhöhung der Jahresziele./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,06%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
|Iberdrola SA
|17,09
|0,06%
