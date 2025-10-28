Iberdrola Aktie
|17,42EUR
|0,29EUR
|1,66%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola nach Quartalszahlen des Energiekonzerns mit einem Kursziel von 17,60 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman in seiner Reaktion vom Dienstag. Zum angehobenen Jahresziel für den Nettogewinn merkte er an, dass der entsprechende Marktkonsens schon auf diesem Niveau liege. Dennoch seien Zahlen und Ausblick insgesamt moderat positiv für die Spanier zu werten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,41 €
|
Abst. Kursziel*:
1,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,06%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SAmehr Nachrichten
Analysen zu Iberdrola SAmehr Analysen
|10:54
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|10:33
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|10:33
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|10:33
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:02
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|17,40
|1,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:54
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|10:54
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|10:49
|Danone Buy
|UBS AG
|10:48
|Ströer Buy
|UBS AG
|10:47
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:47
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10:46
|Befesa Buy
|UBS AG
|10:44
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|10:33
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:12
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:09
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:04
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:44
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:24
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:17
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG