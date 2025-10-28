Iberdrola Aktie
|17,42EUR
|0,29EUR
|1,66%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Buy" belassen. Der Versorger habe die Erwartungen komfortabel übertroffen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Dienstag nach den Quartalszahlen. Die erhöhten Jahresziele dürften den Konsens auch näher an seine deutlich optimistischeren Ergebnisprognosen bis 2028 treiben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
17,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,44 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,66%
|
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|10:54
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|10:33
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|17,40
|1,58%
