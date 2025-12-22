L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Langfristige Performance
|
22.12.2025 10:04:06
EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren eingebracht
LOréal-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen LOréal-Anteile an diesem Tag bei 153,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,956 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.12.2025 24 098,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 371,00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 140,99 Prozent.
Der LOréal-Wert an der Börse wurde auf 197,53 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen
|18.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|368,80
|-0,39%