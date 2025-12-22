EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen LOréal-Investment verdienen können.

LOréal-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen LOréal-Anteile an diesem Tag bei 153,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,956 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.12.2025 24 098,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 371,00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 140,99 Prozent.

Der LOréal-Wert an der Börse wurde auf 197,53 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at