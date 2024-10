EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in LOréal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades LOréal-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die LOréal-Anteile bei 237,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 42,052 LOréal-Aktien im Depot. Die gehaltenen LOréal-Anteile wären am 18.10.2024 15 672,83 EUR wert, da der Schlussstand 372,70 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 56,73 Prozent.

LOréal wurde am Markt mit 199,14 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at