WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

Lukratives Prosus-Investment? 15.12.2025 10:04:02

EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prosus-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Prosus-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse ASX Handel mit der Prosus-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Prosus-Papier bei 29,40 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Prosus-Aktie investiert hat, hat nun 3,401 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 53,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,09 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,09 Prozent angezogen.

Prosus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 116,31 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse ASX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Prosus-Papiers auf 76,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Prosus Buy UBS AG
25.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
