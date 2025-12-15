Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Lukratives Prosus-Investment?
|
15.12.2025 10:04:02
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prosus-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse ASX Handel mit der Prosus-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Prosus-Papier bei 29,40 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Prosus-Aktie investiert hat, hat nun 3,401 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 53,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,09 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,09 Prozent angezogen.
Prosus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 116,31 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse ASX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Prosus-Papiers auf 76,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
