Prosus Aktie
|55,00EUR
|-2,20EUR
|-3,85%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate der Internet-Beteiligungsgesellschaft hätten insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Giles Thorne am Montagin seiner ersten Reaktion. Zu der viel diskutierten Absicht, die Beteiligung an Delivery Hero zu veräußern, gebe es vorerst noch nichts Neues./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
65,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,74 €
|
Abst. Kursziel*:
19,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,09%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu Prosus N.V.mehr Analysen
|11:26
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|54,99
|-3,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:43
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|11:41
|RENK Hold
|Warburg Research
|11:37
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|ASOS Neutral
|UBS AG
|10:56
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|10:38
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|10:13
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:07
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:04
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|10:03
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|09:51
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|09:49
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:48
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|09:40
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|09:30
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Buy
|UBS AG
|08:15
|1&1 Buy
|UBS AG
|07:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:41
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|07:40
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:32
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:32
|Hennes & Mauritz AB Equal Weight
|Barclays Capital
|07:08
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06:43
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.