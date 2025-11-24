Prosus Aktie
|55,00EUR
|-2,20EUR
|-3,85%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz der Internet-Beteiligungsgesellschaft sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag in erster Reaktion. Das operative Ergebnis (aEbit) im E-Commerce habe die Konsensschätzung leicht verfehlt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,74 €
|
Abst. Kursziel*:
44,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,64%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
