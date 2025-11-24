LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 66,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Internet-Beteiligungsgesellschaft sei auf Kurs zur Erreichung der Ziele für 2025/26, schrieb Andrew Ross am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag



