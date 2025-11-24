Prosus Aktie
|55,09EUR
|-2,11EUR
|-3,69%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
24.11.2025 12:13:34
Prosus Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 66,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Internet-Beteiligungsgesellschaft sei auf Kurs zur Erreichung der Ziele für 2025/26, schrieb Andrew Ross am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66,80 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,04 €
|
Abst. Kursziel*:
21,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,26%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
|12:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|54,99
|-3,86%
