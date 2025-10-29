Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Saint-Gobain-Investition
|
29.10.2025 10:04:44
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Saint-Gobain-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82,42 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,133 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2025 1 079,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,96 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,93 Prozent vermehrt.
Der Saint-Gobain-Wert an der Börse wurde auf 44,11 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
