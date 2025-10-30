Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
30.10.2025 18:28:38
Saint-Gobain macht weniger Umsatz
COURBEVOIE (dpa-AFX) - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain (Saint-Gobain) hat im dritten Quartal etwas weniger Umsatz gemacht. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro gesunken, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Minus von 0,2 Prozent. Von Bloomberg befragte Analysten hatten hier hingegen ein Wachstum von 0,86 Prozent erwartet. Besonders schwach war das Geschäft im dritten Quartal im Raum Americas. Insgesamt rechnet das Unternehmen 2025 aber weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als elf Prozent./jha/he
