Saint-Gobain Aktie
|84,50EUR
|1,36EUR
|1,64%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen von 109 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Oliver Dyson in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Doch er habe seine Schätzungen gesenkt - wegen des Volumenausblicks auf das Schlussquartal sowie der für den amerikanischen Kontinent für das zweite Halbjahr in Aussicht gestellten Margenstagnation. Zudem drohten stärker negative Währungseffekte als bisher erwartet. Trotz einiger Lichtblicke, wie ersten positiven Signale in Europa sowie guter Geschäfte mit Chemikalien für die Bauindustrie, dürften die Konsensschätzungen und der Aktienkurs etwas unter Druck geraten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sector Perform
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
87,24 €
|
Abst. Kursziel*:
20,36%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
84,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,26%
|
Analyst Name::
Oliver Dyson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Nachrichten
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Analysen
|06:43
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:38
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:38
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|06:40
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|83,16
|0,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:04
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|07:56
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|06:47
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06:43
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:39
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:00
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:00
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:59
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:59
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|30.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.