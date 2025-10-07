Saint-Gobain Aktie

91,38EUR -0,94EUR -1,02%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

07.10.2025 11:51:10

Saint-Gobain Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Das Management habe den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt und neue mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb Jon Bell in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
91,82 € 		Abst. Kursziel*:
4,55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
91,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,06%
Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:51 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
09:39 Saint-Gobain Neutral UBS AG
09:37 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:15 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08:50 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
