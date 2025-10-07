Saint-Gobain Aktie
|91,38EUR
|-0,94EUR
|-1,02%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Das Management habe den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt und neue mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb Jon Bell in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
91,82 €
|
Abst. Kursziel*:
4,55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
91,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,06%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
|11:51
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|91,38
|-1,02%
