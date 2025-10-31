Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

Schwaches Geschäft 31.10.2025 11:14:00

Saint-Gobain-Aktie niedriger: Weniger Umsatz

Saint-Gobain-Aktie niedriger: Weniger Umsatz

Saint-Gobain hat wegen eines schwächelnden Nordamerika-Geschäfts im dritten Quartal 2025 etwas weniger umsetzt.

Wie der französische Baustoffkonzern mitteilte, verringerte sich der Konzernumsatz auf flächenbereinigter Basis um 0,2 Prozent auf 11,42 Milliarden Euro. Dabei sank der Umsatz in Nordamerika auf vergleichbarer Basis um 6,5 Prozent, was laut Saint-Gobain sowohl auf die Schwäche im Neubau aufgrund der weiterhin hohen Zinsen als auch auf das Ausbleiben größerer Wetterereignisse zurückzuführen ist, die in den Vorjahren den Absatz von Dachbaustoffen angekurbelt hatten.

Für dieses Jahr hält Saint-Gobain an seinem Ziel fest, eine operative Marge von über 11 Prozent zu erreichen.

In Paris fällt die Saint-Gobain-Aktie zeitweise 2,98 Prozent auf 84,60 Euro.

Von Cristina Gallardo

DOW JONES

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

