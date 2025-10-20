Saint-Gobain Aktie

90,14EUR 0,14EUR 0,16%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.10.2025 10:43:28

Saint-Gobain Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Obwohl Asphaltschindel-Dachsysteme überproportional zum Markt für Renovierungen und Modernisierungen von Wohngebäuden beitrügen und damit weniger konjunkturabhängig als das Neubaugeschäft seien, hätten Bedenken wegen neuer Kapazitätserweiterungen die Anleger verunsichert, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er halte diese Sorgen aber für übertrieben und glaube an weiter stabile Margen des Baustoffkonzerns in diesem Bereich./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
141,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89,86 € 		Abst. Kursziel*:
57,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
90,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,53%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Nachrichten