NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 141,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung des Herstellers von Leichtbaustoffen mit starkem Wachstum in Lateinamerika und Asien sowie Outperformance in der Bauchemie dürfte hinsichtlich der mittelfristigen Ziele beruhigen, schrieb Glynis Johnson am Donnerstag. Für die Margen sei der Geschäftsmix des dritten Quartals nicht gerade förderlich, ins neue Jahr hinein sei allerdings mit mehr Ergebnisdynamik zu rechnen. Saint-Gobain bleibt ein Favorit von Jefferies./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



