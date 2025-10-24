Saint-Gobain Aktie
|89,16EUR
|-0,22EUR
|-0,25%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Saint-Gobain auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Chad Dillard beschäftigte sich in einer Brancheneinschätzung vom Donnerstag mit dem aktuellen Stand großer US-Bauprojekte. Aus dem europäischen Baustoffesektor hätten Amrize, CRH, Heidelberg Materials und Sika die umfangreichsten Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. Dagegen machten diese bei Saint-Gobain, Rockwool und Kingspan weniger als 20 Prozent des Konzernumsatzes aus, und Holcim sei seit der Amrize-Abspaltung dort gar nicht mehr selbst tätig. Amrize ist der Favorit des Experten. Das US-Portfolio von CRH sei attraktiver als das von Heidelberg, und die Aktie der Deutschen habe schon von den heimischen Konjunkturinvestitionen profitiert. Bei Saint-Gobain erschienen positive und negative Faktoren ausgeglichen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
