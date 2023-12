EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.12.2018 wurden TotalEnergies-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,70 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investierten, hätten nun 209,624 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 852,07 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 12.12.2023 auf 61,31 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28,52 Prozent.

TotalEnergies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 148,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at