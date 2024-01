EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie gebracht.

Am 26.01.2019 wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier via Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 663,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,151 Adyen BV Parts Sociales-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.01.2024 auf 1 147,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 172,88 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +72,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 36,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at