Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 399,20EUR 34,60EUR 2,54%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 10:25:34

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich des Investorentages mit einem Kursziel von 1860 Euro auf "Buy" belassen. Die vorgestellten langfristigen Ziele des Zahlungsdienstleisters für das Umsatzwachstum und insbesondere die Profitabilität lägen zwar unter den Markterwartungen, schrieb Hannes Leitner am Dienstag. Allerdings seien die Margenziele der Niederländer bereits oft konservativ gewesen. Alles in allem wertet der Experte das Vertrauen von Adyen in seine langfristigen Wachstumsaussichten als positiv./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 860,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 397,40 € 		Abst. Kursziel*:
33,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 399,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,93%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten

Analysen zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Analysen

10:25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
10:03 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adyen B.V. Parts Sociales 1 403,60 2,86% Adyen B.V. Parts Sociales

Aktuelle Aktienanalysen

10:28 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:26 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
10:25 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10:24 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:24 Kontron Buy Warburg Research
10:19 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:05 Fraport Hold Warburg Research
10:03 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:02 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 RATIONAL Hold Warburg Research
09:57 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 DHL Group Hold Warburg Research
09:53 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:47 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:47 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:45 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
09:19 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:18 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:18 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:17 K+S Buy Warburg Research
09:07 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:07 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:57 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:43 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
07:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
07:35 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
07:33 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
07:30 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
07:25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:24 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
07:21 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
07:16 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07:08 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
07:07 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:01 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:52 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
06:41 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
06:24 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
06:02 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
06:01 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen