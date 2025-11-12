Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 463,20EUR -8,20EUR -0,56%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

12.11.2025 16:32:41

Adyen BV Parts Sociales Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach dem Investorentag des Zahlungabwicklers von 1900 auf 1800 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Adyen habe ein durchschnittliches mittelfristiges Wachstum von 20 Prozent pro Jahr in Aussicht gestellt, was minimal unter seiner Erwartung gelegen habe, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe die Bekanntgabe der Ziele dennoch positiv, da somit Klarheit bei Investoren über das mittelfristige Wachstumspotential von Adyen herrsche. Der Marktanteil von nur 5 Prozent verdeutliche die Chancen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

