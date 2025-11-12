Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 455,40EUR -16,00EUR -1,09%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

12.11.2025 11:20:22

Adyen BV Parts Sociales Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach der Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftritt des Finanzchefs habe zur Klarheit beigetragen, auf welche Weise die Unternehmensziele erreicht werden sollen, schrieb Justin Forsythe am Mittwochmorgen. Der strategische Rahmen für die kommenden Jahre solle nicht grundsätzlich geändert werden; der Zahlungsdienstleister wolle vielmehr jährliche Aktualisierungen vornehmen, abhängig von den Plaungen seiner Kunden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2 000,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 442,60 € 		Abst. Kursziel*:
38,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 455,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,42%
Analyst Name::
Justin Forsythe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

