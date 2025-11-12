Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 453,80EUR
|-17,60EUR
|-1,20%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2450 Euro belassen. Die Grundlage für ein weiterhin starkes Wachstum sei geschaffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe mehr Zuversicht gewonnen, was die langfristige Wachstumsperspektive des Zahlungsabwicklers betrifft./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 450,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 450,20 €
|
Abst. Kursziel*:
68,94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 453,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68,52%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten
|
11.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro (dpa-AFX)
|
11.11.25
|ROUNDUP: Adyen will weiter zweistellig und profitabel wachsen - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
11.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Adyen führt EuroStoxx 50 an - JPMorgan: vorsichtige Ziele helfen (dpa-AFX)
|
11.11.25
|Adyen zielt auf mehr Marktanteile und höhere EBITDA-Marge für 2028 (Dow Jones)
|
31.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 1860 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Adyen-Aktie schießt hoch: Zahlungsdienstleister leicht überdurchschnittliches Wachstum (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Zahlungsdienstleister Adyen wächst kräftig - Aktie steigt (Dow Jones)
Analysen zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Analysen
|18:32
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:32
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:32
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:32
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:32
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:32
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1 453,80
|-1,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|21:00
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:39
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:54
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|18:44
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|18:42
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|18:41
|E.ON Halten
|DZ BANK
|18:32
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:28
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:32
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:30
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|16:29
|K+S Halten
|DZ BANK
|16:20
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|16:04
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|15:45
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:38
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|15:18
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:18
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:37
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|12:31
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:18
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:53
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:36
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:34
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|11:31
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11:21
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:19
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:18
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:03
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|11:02
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:36
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|10:34
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG