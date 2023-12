EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren eingebracht

Am 01.12.2018 wurde die Adyen BV Parts Sociales-Aktie via Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 457,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,879 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.11.2023 auf 1 071,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 432,88 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 134,33 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Adyen BV Parts Sociales zuletzt 33,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at