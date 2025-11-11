EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schneider Electric-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 118,70 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 84,246 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2025 19 667,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 233,45 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 96,67 Prozent vermehrt.

Schneider Electric war somit zuletzt am Markt 130,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at